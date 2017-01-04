В Турции в январе обсудят подготовку переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что эксперты из РФ посетят Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по Сирии в Астане, сообщило в среду агентство Рейтер.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Ранее руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин завил в интервью РИА Новости, что встреча в Астане, скорее всего, пройдет до 20 января.

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