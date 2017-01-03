Сирийские военные уничтожили одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сирийские военные уничтожили не менее семи террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на севере провинции Хомс, в том числе, одного из лидеров группировки, передает агентство SANA.

По данным агентства, правительственные силы нанесли артиллерийские удары по объектам в населенных пунктах эль-Махатта и Джавалек, где проходили собрания террористов.

Среди ликвидированных боевиков — один из главарей группировки Мохамад Касим аль-Хадж (Mohammad Qassem al-Haj).

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

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