Гражданина Германии обвинили в участии в публичных казнях в Пальмире

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила 28-летнему гражданину страны обвинения в участии в публичных казнях, которая террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) проводила в сирийской Пальмире в 2015 году.

Представитель генпрокуратуры заявил, что обвиняемый, который фигурирует в судебных документах как Гарри С., приехал в Сирию в апреле 2015 года, в июле вернулся в ФРГ и вскоре был арестован.

"В середине июня 2015 года члены ИГ публично расстреляли шестерых пленников на рыночной площади Пальмиры. Обвиняемый был вооружен пистолетом и лично привел одну из жертв к месту казни", — цитирует агентство Рейтер заявление генпрокуратуры.

По данным агентства, более 800 человек в последние годы покинули Германию, чтобы присоединиться к боевикам в Сирии или других ближневосточных странах.

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