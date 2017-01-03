Представители РФ в комиссии по Сирии зафиксировали за сутки 27 нарушений

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российское представительство в комиссии по Сирии за сутки зафиксировало 27 нарушений Соглашения по разрешению сирийского кризиса, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама — восемь, Алеппо — семь, Латакия — семь, Дамаск — пять", — говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным российского центра, режим прекращения боевых действий введен с полуночи 30 декабря в соответствии с соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. К режиму прекращения огня присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("одна прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

Как отмечает Минобороны РФ, турецкая часть представительства за сутки зафиксировала 18 нарушений, из них в провинциях Алеппо — семь, Дамаск — шесть, Идлиб — два, Хомс — два, Деръа – одно нарушение.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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