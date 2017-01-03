Анкара сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ в ходе операции на севере Сирии

ИГ, запрещена в РФ), еще 37 террористов получили ранения, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, боевики ИГ были ликвидированы в ходе столкновений и в результате артиллерийского огня в понедельник.
Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.
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