Советник де Мистуры охаратеризовал формат встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Предстоящие в Астане переговоры по урегулированию в САР не подменяют так называемый женевский формат межсирийских переговоров, при этом можно ожидать, что результаты встречи могут быть представлены в Совбез ООН, заявил РИА Новости руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин

"Давайте отделим Астану от других форматов, от которых не отказывается ООН, хотя, надо признаться, они не смогли добиться успехов. Астана — это другой процесс. Возник новый формат, который не подменяет ООН. И предпринятые в рамках его работы предварительные шаги могут быть более успешными, чем то, что пока делалось по линии ООН. Особенно если удастся выдержать режим прекращения огня в Сирии (РПБД)", — сказал Наумкин.

При этом он не исключил, что результаты встречи в Астане будут представлены в СБ ООН.

"Может, могут быть переданы. Думаю, что да. Хотя это не означает, что далее в ООН будет обсуждение результатов этой встречи", — сказал Наумкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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