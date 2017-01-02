Эксперт: созыв Международной группы по Сирии зависит от встречи в Астане

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новая встреча Международной группы поддержки Сирии (МГПС) во многом зависит от успехов переговоров в Астане, но вряд ли ее получится провести до 8 февраля, когда по плану должен начаться очередной раунд межсирийских консультаций в Женеве, считает руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

Ранее в интервью РИА Новости Наумкин сообщил, что встреча в Астане скорее всего пройдет до 20 января, даты инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

"Технически это можно сделать (провести МГПС до 8 февраля — ред.), если Трамп назначит новых людей. Но ведь это же непросто сделать быстро. Их, в том числе Тиллерсона, должен утвердить конгресс. А если все пойдет не так гладко, предположим. Сегодня у Трампа пока такой серьезной команды по Ближнему Востоку не просматривается, есть некоторые кандидаты, вроде Валида Фариса, который активно работал и будет видимо работать, является консультантом по региону. Но в общем пока непонятно, кто будет в этой команде вести ближневосточное досье, кому будет оказано доверие, к кому будут прислушиваться. Очень важно, конечно, вообще насколько будут развиваться российско-американские отношения. Здесь трудно предсказывать, но сценарии есть разные, от самых оптимистических до гораздо более сдержанных", — сказал Наумкин.

При этом он добавил, что целесообразность проведения МГПС до возобновления переговоров в Женеве зависит от успеха встречи в Астане.

"Я считаю, что такая необходимость (в созыве МГПС) есть, в том случае, если Астана будет успешной. Если она пройдет в те сроки, о которых мы говорим, то есть достаточно рано, чтобы уже ее результаты сказались до инаугурации Трампа", — сказал Наумкин.

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