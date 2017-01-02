Эксперт: Россия не признает долгосрочную оккупацию Сирии любым государством

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва пошла на некоторые уступки Анкаре по вопросу контроля над севером Сирии, однако Россия никогда не признает долгосрочную оккупацию САР, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Конечно, если посмотреть реально, что Москва пошла на некоторые уступки (Анкаре), мягко отреагировав на фактическое введение Турцией буферной зоны на севере Сирии. Сильной российской реакции не было, но это не означает, что Москва – я говорю здесь как эксперт – в перспективе смирится с тем, что какая-то часть Сирии будет долгосрочно оккупирована иностранным государством, каким бы оно ни было. Мы это никогда не примем", — сказал Наумкин.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия, Иран и Турция якобы договорились разделить Сирию на зоны влияния. В интервью РИА Новости Наумкин назвал эти сообщения "вбросом".

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