Политолог не считает вопрос о будущем Асада приоритетом для Турции

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада сейчас не является приоритетом для Турции, но он, скорее всего, будет обсуждаться на встрече в Астане в рамках других аспектов урегулирования в САР, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

Ранее в понедельник представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил о том, что вопрос о будущем Асада должен быть вынесен на обсуждение в ходе переговоров по Сирии в Астане.

По словам Наумкина, для Турции сейчас существует новая шкала угроз национальной безопасности, где первое место занимает организация "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена, на втором месте стоят курды, дальше идет борьба с запрещенными в РФ и ряде стран ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой".

"И только на четвертом месте для них стоит Асад. Может, и вообще он перестанет восприниматься как угроза, трудно пока сказать. Я думаю, что параметры этой договоренности (дальнейшего урегулирования в Сирии), конечно, будут окончательно согласованы на встрече в Астане, которая должна произойти в самое ближайшее время, не позднее, я думаю, середины января", — сказал Наумкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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