МИД ФРГ: вопрос будущего Асада должен быть вынесен на обсуждение в Астане

БЕРЛИН, 2 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада должен быть вновь поднят на обсуждение в ходе переговоров по Сирии в Астане, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Вопрос судьбы и будущего президента Сирии Башара Асада, вопрос общества Сирии — все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры в Астане и обсуждаться в дальнейшем", — сказал Шефер.

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