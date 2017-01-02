МИД ФРГ: вопрос будущего Асада должен быть вынесен на обсуждение в Астане
14:4702.01.2017
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БЕРЛИН, 2 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада должен быть вновь поднят на обсуждение в ходе переговоров по Сирии в Астане, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Вопрос судьбы и будущего президента Сирии Башара Асада, вопрос общества Сирии — все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры в Астане и обсуждаться в дальнейшем", — сказал Шефер.
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Армия Сирии на освобожденной от боевиков территории военных училищ в Алеппо
Бойцы правительственных войск зачистили от боевиков территории училища тыла и школы ВВС.
Территория военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков.
Сирийские военные создали плотное кольцо вокруг террористов в восточных пригородах Алеппо.
На территории военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков.
Стрельба на территории военных училищ в воскресенье была практически полностью прекращена, отряды сирийской армии зачищали каждое здание.
На территории военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков.
Сирийские военные на освобожденной от боевиков на территории военных училищ в Алеппо, показывают устройства связи, найденные у террористов.
На территории военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков.