Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском Тартусе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском Тартусе, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье террористы-смертники совершили подрыв, жертвами которого стали два сотрудника сирийских сил безопасности, многие также получили ранения.

Как передает Рейтер, боевики опубликовали свое заявление, в котором сообщили, что два члена ИГ подорвали начиненные взрывчаткой автомобили.

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