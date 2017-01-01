Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском Тартусе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском Тартусе, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье террористы-смертники совершили подрыв, жертвами которого стали два сотрудника сирийских сил безопасности, многие также получили ранения.
Как передает Рейтер, боевики опубликовали свое заявление, в котором сообщили, что два члена ИГ подорвали начиненные взрывчаткой автомобили.
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