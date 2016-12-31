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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии за сутки зафиксированы 13 обстрелов со стороны боевиков

23:0731.12.2016
(обновлено: 23:33 31.12.2016)
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Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра в Сирии. Архивное фото
© AFP 2016/ Rami Al-Sayed

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Тринадцать обстрелов со стороны вооруженных формирований зафиксированы в трех сирийских провинциях за сутки, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
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"За сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (6), Алеппо (6) и Хама (1)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

В нем поясняется, что обстрелам из минометов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Эн-Найраб в провинции Алеппо, а также город Хама в одноименной провинции.

"Группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Дахия аль Асад (дважды), "1070", "3000" в городе Алеппо и высоту с отметкой 452", — отмечается в документе.

Заправка российского истребителя-бомбардировщика Су-34 перед вылетом на авиабазе Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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В бюллетене добавляется, что российские Воздушно-космические силы и ВВС Сирии не наносили ударов по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

В документе также отмечается, что в провинции Латакия были подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму боевых действий. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1 тысячи 81, говорится в бюллетене.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
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"В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. В провинции Дамаск обстрелам террористов подвергся населенный пункт Джаубар (6 раз)", — добавляет Центр примирения.

Вид Анкары. Турция. Архивное фото
© AFP 2016/ Joe Klamar
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Также Центр примирения сообщает о проведении двух гуманитарных акций — в районе Сахур-3 в городе Алеппо и в пункте временного размещения Таканияд Аль Хасуб в районе Баб Омар города Хомс. "Для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", — говорится в бюллетене.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Обсуждение
1 пользователь оставил 2 комментария
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  • Лея Гольдман
    Специально для тех, кто верит Турции: правительство Сирии ответило на предложение вывевести "Хезболлах" с целью нормализации конфликта : Эрдогану и вообще Турции на Ближнем Востоке никто никогда не доверял, а "Хезболлах" находится в САР по приглашению правительства, в отличие от турецкой армии, предлагающей себя в качестве гаранта перемирия. Это заявление озвучил Муалем.
    15:06
    01.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Лея Гольдман
    Специально для тех, кто верит Турции: правительство Сирии ответило на предложение вывевести "Хезболлах" с целью нормализации конфликта : Эрдогану и вообще Турции на Ближнем Востоке никто никогда не доверял, а "Хезболлах" находится в САР по приглашению правительства, в отличие от турецкой армии, предлагающей себя в качестве гаранта перемирия. Это заявление озвучил Муалем.
    15:06
    01.01.2017
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