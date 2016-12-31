Париж приветствует принятие резолюции СБ ООН по прекращению огня в Сирии

ПАРИЖ, 31 дек — РИА Новости. Французские власти приветствуют принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей к прекращению огня в Сирии, заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

"Единогласное одобрение резолюции 2336 свидетельствует о значении, которое мировое сообщество придает реализации прекращения огня в Сирии", — сказано в заявлении Надаля.

По его словам, французские власти надеются на полное соблюдение перемирия всеми сторонами ради сохранения жизней гражданских лиц и обеспечения полного доступа гуманитарных организаций к нуждающимся в помощи.

"Необходимо также, чтобы политические переговоры возобновились под эгидой ООН и на основе женевского коммюнике и соответствующих резолюций Совета Безопасности. Франция примет участие в этом процессе", — сказал представитель МИД.

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