Чуркин призвал критиков "не напускать тумана" в сирийском урегулировании

ООН, 31 дек — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал критиков в СБ ООН "не напускать тумана" в процессе урегулирования в Сирии.

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совета Безопасности в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.

"Не хочу говорить каких-то критических слов сегодня… но хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег. Чрезвычайно трудный процесс. Все, чего удается достичь, дается с колоссальным трудом. Поэтому, пожалуйста, не надо напускать тумана. Пожалуйста, помогайте. Если не хотите и не можете помочь, пожалуйста, не напускайте тумана", — сказал Чуркин после голосования.

"Не надо ставить под сомнение договоренности, которые были достигнуты, как-то переинтерпретировать, по возможности не надо без конца высказывать уже давно устаревшие клише", — добавил Чуркин.

"Давайте все же серьезно поработаем над тем, чтобы в 2017 году мы добились политического урегулирования в Сирии", — заключил Чуркин.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

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