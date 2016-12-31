СБ ООН считает встречу в Астане по Сирии шагом в урегулировании конфликта

ООН, 31 дек – РИА Новости. Предстоящая встреча в Астане по урегулированию конфликта в Сирии будет важным шагом по урегулированию конфликта. Такая оценка дана в принятой в субботу резолюции СБ ООН.
В тексте резолюции четыре пункта.
В первом приветствуются усилия РФ и Турции по "прекращению насилия в Сирии и началу политического процесса".
Также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций СБ ООН по Сирии.
В последнем пункте СБ ООН заявляет о намерении и дальше заниматься вопросом сирийского урегулирования.
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