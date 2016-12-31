КНР рассчитывает, что власти и оппозиция в Сирии поддержат перемирие

ООН, 31 дек — РИА Новости. Китай рассчитывает, что правительство и оппозиция в Сирии будут проявлять заинтересованность в поддержании перемирия в стране, заявил представитель КНР в ООН.

"Китай рассчитывает, что сирийское правительство и оппозиционные группировки проявят заинтересованность в перемирии", — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Предстоящую встречу в Астане он назвал "важным шагом в возобновлении процесса политического урегулирования в Сирии". По его словам, "политический процесс является единственным способом решения проблемы".

Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).