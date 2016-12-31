США считают резолюцию СБ ООН по Сирии сбалансированной

ООН, 31 дек – РИА Новости. США считают принятую СБ ООН в субботу резолюцию по урегулированию в Сирии, которую предложила Россия, сбалансированной, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.

"Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку (процессу урегулирования – ред.)", — заявила Сисон в ходе заседания СБ ООН после голосования по резолюции.

Резолюция была принята СБ ООН единогласно.

"Мы надеемся, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений", — добавила Сисон, отметив, что США обеспокоены наступлением правительственных войск при поддержке их союзников. Она не уточнила, какое именно наступление и против кого она имеет в виду.

Сисон также выразила сожалению, что приложения к соглашению о прекращении огня в Сирии, достигнутые при содействии РФ и Турции, пока не стали публичным достоянием.