СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

ООН, 31 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал "серьезно поработать", чтобы в следующем году достичь политического урегулирования в Сирии.

"Мы абсолютно убеждены в том, что если международное сообщество будет работать, руководствуясь этой целью, интересами народа Сирии и стабильностью в регионе, то мы можем достичь успеха", — сказал Чуркин.