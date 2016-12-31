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Война в Сирии
Война в Сирии

Путин и Роухани обсудили соглашение о перемирии в Сирии

Тема:
Перемирие в Сирии (1611)
18:4431.12.2016
(обновлено: 19:09 31.12.2016)
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Владимир Путин и Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, лидеры стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Иллюстрация Виталия Подвицкого
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане. Условлено продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года.

Старый город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Шаг к миру в Сирии: прекращения огня и сокращение военного присутствия
Ранее Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Президент в этой связи поручил организовать контакты с главами Турции, Ирана и Сирии для согласования дальнейших шагов по сирийским договоренностям. В четверг вечером состоялись его телефонные разговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом.

Одной из главных тем, которую обсуждали лидеры, стала подготовка к запуску в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, которые могут стать "важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса". Предполагается, что новая площадка дополнит женевские переговоры. Научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин сообщил РИА Новости, что встреча в Астане может пройти до смены администрации Белого дома, которая состоится 20 января, и нового раунда переговоров в Женеве, запланированного на 8 февраля.

Снег в Хомсе. Архивное фото
© AFP 2016/ Mahmoud Taha
Сирийский политик: переговоры в Астане - реальный шанс для решения кризиса
По словам Наумкина, Астана может стать площадкой для проведения двух параллельных встреч по урегулированию в Сирии: как делегаций сирийской оппозиции и Дамаска, так и переговоров России, Турции, Ирана с привлечением Казахстана, возможно даже на уровне лидеров государств.

Вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию Путин в пятницу утром обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а глава МИД РФ Сергей Лавров накануне с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Война в Сирии
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