Де Мистура: на этот раз режим прекращения огня в Сирии может сработать

РИМ, 31 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что достигнутое соглашение о прекращении боевых действий в Сирии между правительством и группами вооруженной оппозиции на этот раз может сработать.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах). Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"На это есть объективный факт: Россия, Турция и Иран имеют большое военное присутствие на земле. Но прежде всего у них общий интерес, даже если он мотивирован разными причинами", — сказал де Мистура в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном в субботу.

По его мнению, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поняли, что без политического решения конфликта в Сирии война может продолжаться еще в течение четырех или пяти лет. "Падение Алеппо еще не означает конец внутреннего конфликта", — подчеркнул спецпосланник ООН.

Де Мистура также считает, что у российского президента есть "настоящее желание", чтобы найти "новые политические формулы для Сирии".

Говоря о возможности разделения САР на несколько частей, дипломат заявил, что он был бы острожен в этом вопросе. "Принцип национального единства всегда является очень важным в подобных случаях", — заключил он.

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