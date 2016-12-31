Сирийское СМИ сообщило о новых ударах ВКС по путям поставок нефти ИГ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сирийский информационный портал Al Masdar сообщил, что российские ВКС в Сирии нанесли в субботу серию ударов по путям поставок нефти группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили несколько автоцистерн, принадлежавших террористам.

Официальными комментариями Минобороны РФ по этой теме РИА Новости пока не располагает.

СМИ утверждает, что бомбардировки ВКС начались ночью по маршруту поставок нефти ИГ между восточной частью провинции Хомс и Раккой, сирийской "столицей" террористов. По данным портала, несколько автоцистерн ИГ в нефтяных районах Сухана и Арак уничтожены.

Утром акцент ударов ВКС сместился на районы к западу от Пальмиры, утверждает Al Masdar, ссылаясь на военный источник на сирийской авиабазе T-4.

В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления ИГ.

Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

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