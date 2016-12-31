Сирийское СМИ сообщило о новых ударах ВКС по путям поставок нефти ИГ
14:2431.12.2016
(обновлено: 14:26 31.12.2016)
5641151616
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сирийский информационный портал Al Masdar сообщил, что российские ВКС в Сирии нанесли в субботу серию ударов по путям поставок нефти группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и уничтожили несколько автоцистерн, принадлежавших террористам.
Официальными комментариями Минобороны РФ по этой теме РИА Новости пока не располагает.
СМИ утверждает, что бомбардировки ВКС начались ночью по маршруту поставок нефти ИГ между восточной частью провинции Хомс и Раккой, сирийской "столицей" террористов. По данным портала, несколько автоцистерн ИГ в нефтяных районах Сухана и Арак уничтожены.
Утром акцент ударов ВКС сместился на районы к западу от Пальмиры, утверждает Al Masdar, ссылаясь на военный источник на сирийской авиабазе T-4.
В начале декабря сирийской армии пришлось отступить из Пальмиры в центральной провинции Хомс после массированного наступления ИГ.
Ранее было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.