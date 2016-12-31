Сирийская свободная армия заявила, что продолжает соблюдать перемирие

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Альянс вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия" (ССА) продолжает придерживаться режима прекращения огня на всей территории Сирии, заявили оппозиционеры в обращении, распространенном в соцсетях.
"Мы полностью соблюдаем прекращение огня в соответствии с всеобъемлющим перемирием без исключения каких-либо районов или отрядов, находящихся на контролируемой оппозицией территории", — говорится в тексте.
Оппозиционеры заявили, что придерживаются подписанной ими договоренности с момента ее вступления в силу и призвали другую сторону также не отступать от взятых на себя обязательств.
В четверг Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии. В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".
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