Сирийская свободная армия заявила, что продолжает соблюдать перемирие

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Альянс вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия" (ССА) продолжает придерживаться режима прекращения огня на всей территории Сирии, заявили оппозиционеры в обращении, распространенном в соцсетях.

ССА включает в себя ряд различных вооруженных группировок, обращение в том числе подписано группировкой "Джейш аль-Ислам".

"Мы полностью соблюдаем прекращение огня в соответствии с всеобъемлющим перемирием без исключения каких-либо районов или отрядов, находящихся на контролируемой оппозицией территории", — говорится в тексте.

Оппозиционеры заявили, что придерживаются подписанной ими договоренности с момента ее вступления в силу и призвали другую сторону также не отступать от взятых на себя обязательств.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

В четверг Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии. В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".

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