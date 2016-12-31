Пушков: грязная игра вокруг Сирии не закончена

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Группировка "Ахрар аш-Шам" выступила против перемирия под влиянием сил, враждебных мирному процессу в Сирии, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что имеет сомнения по ряду пунктов соглашения о перемирии в Сирии и возобновлении переговоров, и поэтому не подписала соглашение.

"Под влиянием сил и стран, враждебных мирному процессу в Сирии, "Ахрар аш-Шам" выступила против перемирия. Грязная игра вокруг Сирии не закончена", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В четверг Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии. В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>