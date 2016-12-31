Пушков: грязная игра вокруг Сирии не закончена
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Группировка "Ахрар аш-Шам" выступила против перемирия под влиянием сил, враждебных мирному процессу в Сирии, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее сообщалось, что сирийская оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила, что имеет сомнения по ряду пунктов соглашения о перемирии в Сирии и возобновлении переговоров, и поэтому не подписала соглашение.
"Под влиянием сил и стран, враждебных мирному процессу в Сирии, "Ахрар аш-Шам" выступила против перемирия. Грязная игра вокруг Сирии не закончена", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
В четверг Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии. В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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Работа российских саперов в освобожденном Алеппо
Российские военнослужащие Международного противоминного центра с 5 декабря разминировали 966 гектаров земли в восточных районах Алеппо.
За время работы в Алеппо российские саперы обезвредили около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более семи тысяч жителей уже вернулись в свои дома после освобождения восточного Алеппо.
Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов около 350 км автодорог.
Они разминировали 2149 зданий, в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 медучреждений, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одну водоочистную станцию и один хлебозавод.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Более 6,7 тысяч из обезвреженных боеприпасов были самодельными.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что боевики минировали в Алеппо даже детские игрушки.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
После разминирования на всех социально значимых объектах должны начаться ремонтные работы.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
В ряде кварталов уже возобновлена подача воды и восстановлено электроснабжение.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.
Город был полностью освобожден от террористов 22 декабря.
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных сил России в освобожденном Алеппо.