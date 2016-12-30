Террористы "Джебхат Фатх аш-Шам" обстреляли провинцию и город Алеппо в САР

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа и ряд кварталов в городе Алеппо, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Минобороны России в пятницу.

"Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра") обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх в городе Алеппо", — говорится в сообщении.

Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в России и других странах).

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