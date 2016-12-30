Сирийские курды начали штурмовать город Махмудли к северу от Ракки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сирийские демократические силы (СДС), основу которых составляют курдские бойцы, начали штурм небольшого города Махмудли к северу от Ракки, неофициальной столицы ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), сообщается в пресс-релизе СДС.

"Участники "Гнева Ефрата" (операция СДС по освобождению Ракки) утром в пятницу начали штурм занятого ИГ города Махмудли. По крайней мере десять боевиков ИГ убиты в столкновениях вокруг города", — говорится в сообщении.

Махмудли (Mahmudlî) — город в 55 км к северу от Ракки. Расположен на трассе между Раккой и городом Аль-Баб. Аль-Баб, в свою очередь, также находится под контролем ИГ. Сейчас за него ведет бои турецкая армия и отряды сирийской оппозиции.

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