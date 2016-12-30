Курды ликвидировали 18 боевиков ИГ к северу от Ракки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. К северу от сирийского города Ракка, играющего роль неофициальной столицы ИГ (запрещена на территории РФ) продолжаются столкновения между боевиками и курдскими отрядами, за сутки ликвидировано 18 боевиков, говорится в сводке Сирийских демократических сил.

"Боевики ИГ атаковали деревню Восточный Джабер, которая накануне была освобождена отрядами Сирийских демократических сил (их основу составляют курдские повстанцы, — ред.). Атака произошла с севера, боевики использовали автомобили, начиненные взрывчаткой. Атаку удалось отбить. Восемнадцать боевиков и один бронетранспортер ИГ были уничтожены", — говорится в сводке.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>