Чуркин: CША при Трампе могут стать важным игроком на переговорах по Сирии

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. CША при президенте Дональде Трампе могут стать важным игроком на переговорах по Сирии в Астане, возможно присутствие других стран, таких как Египет, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Да, мы ожидаем, что администрация Трампа после того, как она придет в Белый дом 20 января, будет важным участником (переговоров в Астане)", — сказал Чуркин.

"Мы ясно сказали, что, с нашей точки зрения, это не только усилия России и Турции на двусторонней основе. Конечно, Иран активно будет принимать участие в подготовке к встрече в Астане. Мы надеемся, что другие присоединятся. С нашей точки зрения, Египет — страна, которая может присоединиться к подготовке встреч в Астане прямо сейчас. Есть и другие очень важные игроки — Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, может быть, другие", — добавил Чуркин.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

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