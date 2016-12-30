Чуркин: CША при Трампе могут стать важным игроком на переговорах по Сирии

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. CША при президенте Дональде Трампе могут стать важным игроком на переговорах по Сирии в Астане, возможно присутствие других стран, таких как Египет, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
"Мы ясно сказали, что, с нашей точки зрения, это не только усилия России и Турции на двусторонней основе. Конечно, Иран активно будет принимать участие в подготовке к встрече в Астане. Мы надеемся, что другие присоединятся. С нашей точки зрения, Египет — страна, которая может присоединиться к подготовке встреч в Астане прямо сейчас. Есть и другие очень важные игроки — Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, может быть, другие", — добавил Чуркин.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.
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