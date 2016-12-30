МИД Турции назвал условие вхождения курдов в сирийское правительство

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допустил участие сил самообороны сирийских курдов в формировании нового правительства Сирии при условии, что они сложат оружие.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"(Сирийская курдская) Партия демократического союза в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане не будет принимать участие. А что касается ее боевого крыла — сил самообороны сирийских курдов, — то если они в будущем сложат оружие, и вместо того, чтобы образовывать террористический кантон, поддержат территориальную целостность Сирии, то они тоже будут включены в руководство страной. А если не откажутся от терроризма, то как мы боремся сейчас с терроризмом, так же продолжим бороться и с ними", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре в пятницу.

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