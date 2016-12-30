Лавров обсудил с главой МИД Казахстана встречу Дамаска и оппозиции в Астане

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудили по телефону планируемую в Астане встречу делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Министры также обсудили актуальные вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018 годы и планируемой в Астане встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции", — сообщили в МИД РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.
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