Волну сирийских беженцев остановит снятие эмбарго, считает Асад

РИМ, 30 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Европа должна перестать поддерживать террористов и снять эмбарго с Сирии, и тогда сирийские беженцы перестанут прибывать в европейские страны, считает президент САР Башар Асад.

"Мигранты хотят вернуться в свою страну. Этого хотят все, но потом они думают о том, что нужна стабильность и безопасность и средства первой необходимости. Я не могу сказать им, что приглашаю их обратно в Сирию, потому что это их земля и приглашения вернуться не нужно. Но я хочу сказать, что проблему создали представители Европы, прямо или косвенно поддерживающие террористов в нашей стране. Это они создали ту волну сирийских беженцев, которая направляется в Европу", — сказал Асад в интервью итальянской газете Giornale , опубликованном в пятницу.

По его словам, сирийские беженцы не нуждаются в помощи европейцев за пределами Сирии, им нужна помощь внутри страны.

"Европа должна перестать поддерживать террористов, и должны отказаться от эмбарго, которое вынудило многих сирийцев направиться к вам (европейцам — ред.). Их бегство было обусловлено не только терроризмом, но и эмбарго, потому что именно из-за этих запретов многие сирийцы не могут жить на нашей земле", — подчеркнул президент САР.

Асад также в очередной раз отметил, что Европа, страдающая от террористических атак, не хочет, чтобы ей помогали.

"Политики и правительства работают против своих интересов и интересов своих граждан, поддерживая террористов в нашем регионе и помогая им атаковать Европу", — сказал он, добавив, что без правильной политики разведывательных служб нельзя достичь какого-либо положительного результата.

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