Советник Эрдогана: США пытаются наказать РФ и Турцию за прогресс в Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вашингтон новыми санкциями в отношении разведслужб и частных лиц РФ хочет наказать Москву и Анкару за успешные шаги в вопросе сирийского урегулирования, заявил советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик.

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США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

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"Американцы, безусловно, огорчены тем, что их отодвинули на задний план и отстранили от ситуации в Сирии… Поэтому они придумали алиби, что Россия вовлечена в кибератаки против США, и попросили 35 российских дипломатов покинуть страну. Это сделано не только для того, чтобы саботировать хорошие отношения между господином Путиным и господином Трампом, но и чтобы наказать РФ и Турцию за очень успешные шаги в Сирии", — сказал Чевик агентству Sputnik

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