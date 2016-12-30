Турция сообщила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Один из влиятельных полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Эбу Хусен Тунуси ликвидирован в результате авиаудара ВВС Турции в районе сирийского Эль-Баба, сообщил генштаб Турции в пятницу.
Сообщается также о шести погибших и 20 раненых мирных жителях в результате взрыва заминированного автомобиля, совершенном ИГ в сирийском Дабике, который был ранее освобожден от боевиков оппозиционной "Свободной сирийской армии" при поддержке ВС Турции.
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