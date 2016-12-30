Первая ночь перемирия в Сирии прошла без столкновений

БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бои прекратились практически на всех фронтах в Сирии после вступления в силу режима прекращения огня, сообщили РИА Новости в сирийском народном ополчении.
"В Алеппо ночь была тихой, по нашим данным, в Дамаске и Хомсе тоже. Пока, видимо, все придерживаются перемирия", — рассказал собеседник агентства.
Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ).
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
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