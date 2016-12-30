Турция заявила о ликвидации 1171 боевика ИГ с начала операции в Сирии

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в пятницу о ликвидации с начала операции "Щит Евфрата" на севере Сирии 1171 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и 291 члена вооруженных формирований сирийских курдов.

"С момента начала операции "Щит Евфрата" нейтрализовано 1294 террориста ИГ, из них 1171 убит, 117 ранены и 6 взяты в плен. Также нейтрализованы 306 боевиков сил самообороны сирийских курдов – Рабочей партии Курдистана, из них 291 убит, 4 ранены и 11 сдались", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

Сообщается, что ВВС Турции уничтожили с момента начала операции в Сирии 883 цели террористов, сбросив на них 965 бомб.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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