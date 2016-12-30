Турецкие военные заявили о ликвидации 26 боевиков ИГ у сирийского Эль-Баба

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в пятницу о ликвидации за минувшие сутки 26 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в результате авиаударов турецкой боевой авиации в районе сирийского города Эль-Баб.

"Нашими ВВС в районе Эль-Баба ликвидированы 26 боевиков ИГ. Уничтожено 17 объектов террористов, в том числе 13 оборонительных позиций, три заминированных автомобиля и одно военное транспортное средство", — говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции.

Сообщается, что среди уничтоженных террористов есть полевые командиры ИГ. В столкновениях с боевиками ИГ в районе Эль-Азрак погиб турецкий военнослужащий, пятеро получили ранения.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 222 объектам ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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