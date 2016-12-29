Турецкий парламентарий отметил важность участия США в переговорах по Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Участие всех сторон, в том числе и США, необходимо для жизнеспособных переговоров по урегулированию сирийского конфликта, заявил агентству Sputnik член Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственный в РНП за международные отношения Озтюрк Йылмаз.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку встречи по Сирии в Астане и дальнейшую координацию усилий Москвы, Тегерана и Анкары.

"Замечательно, что Турция, Россия и Иран, являясь гарантами прекращения огня, занимаются продвижением мирного процесса в Астане. Но для для того, чтобы поддерживать переговоры жизнеспособными, я считаю, все стороны, включая США и новую американскую администрацию, должны принять участие в этих переговорах", — сказал Йылмаз.

Парламентарий заявил, что Турция надеется на успех мирного процесса и окончание войны в Сирии. "Я думаю, что продолжение войны не входит в интересы ни одной стороны, ни США, ни других. Мы должны использовать этот шанс, чтобы исход был удачным", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

В четверг президент РФ сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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