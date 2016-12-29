Путин и Асад обсудили договоренности по прекращению огня в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии и переходе к политическому процессу, сообщает пресс-служба Кремля.

Подчеркивается, что сирийский лидер дал высокую оценку соглашениям и выразил готовность к их соблюдению.

Стороны сошлись в том, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию "явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса".

Официальный Дамаск и сирийская оппозиция договорились о прекращении огня на территории страны с 0.00 часов 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия, Турция и Иран.

Соглашение подписали семь группировок, их общая численность достигает 60 тысяч человек. Отряды, не присоединившиеся к перемирию, перейдут в разряд террористических, подчеркнули в Минобороны.

Планируется, что дальнейшие мирные переговоры по Сирии с участием России, Турции и Ирана пройдут в Астане.

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