Цех террористов по производству химоружия в Алеппо сняли на видео

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Корреспонденты агентства Sputnik Arabic посетили фабрику боевиков по производству отравляющих веществ в восточном Алеппо и сняли на видео склад компонентов химического оружия, которое террористы активно применяли против мирного населения и правительственных войск.

Боеприпасы, использованные боевиками во время химической атаки на Военно-техническую академию Хафеза Асада в Алеппо, по всей вероятности, были изготовлены именно на этой фабрике, заявил источник в рядах сирийской армии.

При этом он отметил, что компоненты химического оружия поставлялись в Сирию из Соединенных Штатов, а сборка боеприпасов осуществлялась на месте.

Ранее официальный представитель национального органа Сирии по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия Самер Аббас представил комиссии Организации по запрещению химического оружия доказательства применения боевиками запрещенных отравляющих веществ.

Эксперты Министерства обороны России также подтвердили факт использования террористическими группировками запрещенных боеприпасов, начиненных хлором и белым фосфором.