Цех террористов по производству химоружия в Алеппо сняли на видео

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Корреспонденты агентства Sputnik Arabic посетили фабрику боевиков по производству отравляющих веществ в восточном Алеппо и сняли на видео склад компонентов химического оружия, которое террористы активно применяли против мирного населения и правительственных войск.
Боеприпасы, использованные боевиками во время химической атаки на Военно-техническую академию Хафеза Асада в Алеппо, по всей вероятности, были изготовлены именно на этой фабрике, заявил источник в рядах сирийской армии.
При этом он отметил, что компоненты химического оружия поставлялись в Сирию из Соединенных Штатов, а сборка боеприпасов осуществлялась на месте.
Эксперты Министерства обороны России также подтвердили факт использования террористическими группировками запрещенных боеприпасов, начиненных хлором и белым фосфором.