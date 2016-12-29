Террористы снова обстреляли российское посольство в Дамаске

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Террористы в четверг во второй половине дня вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Боевики вели обстрел из находящегося под их контролем района Дамаска. Выпущенная ими мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения, никто из персонала не пострадал.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения", — заявила Захарова. Она отметила, что нельзя дать экстремистам сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг договорились стороны конфликта в Сирии.

Накануне посольство России в Дамаске также подверглось обстрелу, боевики выпустили два снаряда, ни один из которых не сдетонировал.

В Сирии 30 декабря вступает в силу режим прекращения огня, стороны также заявили о готовности начать переговоры о мирном урегулировании. Гарантами соглашения между сирийским правительством и вооруженной оппозицией выступили Россия и Турция.