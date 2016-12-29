Наумкин ожидает переформатирования в ВКП перед переговорами в Женеве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции может быть переформатирован перед предстоящими межсирийскими переговорами в Женеве, которые запланированы ориентировочно на 8 февраля, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Я думаю, что, безусловно, это так. Определенные группы, которые представлены в ВКП, они имеют свою серьезную базу поддержки внутри страны. Но сам ВКП не пользуется абсолютным доверием со стороны антиасадовских сил в Сирии. Этих людей обвиняют в том, что они сидят (за рубежом) в роскошных гостиницах, получают больше деньги и разлагаются. Их обвиняют в том, и это справедливо, я сам был свидетелем в этом, что они между собой находятся в постоянном конфликте. Это безусловно. Некоторые оппозиционные группировки обвиняют вообще их в том, что 80% ВКП – это агенты Дамаска. Я думаю, может, это немножко преувеличено, но 60 то уж точно", — сказал Наумкин.

По словам эксперта, формат ВКП "давно себя дискредитировал", а доверие к Комитету "никогда и не было стопроцентным".

"Они, конечно, были репрезентативны, потому что они представляли много разных групп, но в сирийской оппозиции постоянно шла ротация. Был и сирийский там национальный совет, национальная коалиция, то, другое, координационные комитеты, с которыми мы тесно сотрудничали, потом они пошли в этот самый ВКП. Поэтому сейчас можно говорить о переформатировании этого самого представительства. Если получится возобновление женевских переговоров, то, конечно, это будет что-то новое, и это новое зависит от того, как пройдут переговоры в Астане", — добавил Наумкин.

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