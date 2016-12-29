Лавров и Зариф обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку встречи по Сирии в Астане и дальнейшую координацию усилий Москвы, Тегерана и Анкары, сообщили в МИД РФ.
Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин сообщил РИА Новости, что встреча в Астане может пройти до 20 января.
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