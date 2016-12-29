Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в четверг по телефону соглашение оппозиции и властей Сирии о прекращении огня и готовности к началу переговоров, сообщается на сайте МИД РФ.

"Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В контексте обсуждения ситуации в Сирии министры высказали удовлетворение подписанием представителями правительства САР и оппозиции документов о прекращении огня и готовности к началу мирных переговоров", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "министры согласились с тем, что важно предусмотреть продолжение координации по этим вопросам в формате Россия – Турция – Иран и обеспечить взаимодействие со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой".