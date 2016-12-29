ВКП считает прекращение огня в Сирии важным шагом на пути к урегулированию

ДУБАЙ, 29 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции считает всеобъемлющее прекращение огня важным шагом на пути к серьезному политическому решению и настаивает на необходимости его полного, а не частичного выполнения, заявил по телефону РИА Новости официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря.

"Мы приветствуем договоренность о прекращении огня, которой добивался комитет и согласился на это еще в феврале… И настаиваем, чтобы прекращение огня было полным, а не частичным, это выполнение первого пункта по восстановлению доверия в резолюции 2254", — отметил он.

По его словам, необходимо, чтобы прекращение огня сопровождали "снятие блокады с населенных пунктов, освобождение политзаключенных и предоставление гуманитарной помощи".

"Мы считаем всеобъемлющее прекращение огня и защиту гражданских лиц важным шагом на пути к серьезному политическому решению", — добавил представитель ВКП.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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