Эксперт: встреча в Астане по Сирии может пройти до 20 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Встреча в Астане по Сирии может пройти до 20 января, важно провести ее до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

По его словам, при этом в Астане могут пройти параллельно две встречи: лидеров или представителей России, Ирана, Турции, Казахстана, а также делегаций Дамаска и оппозиции.

"Я думаю, что реально параметры договоренности (по урегулированию в Сирии) будут согласованы на встрече в Астане, которая должна произойти в самое ближайшее время, в начале следующего месяца, но не позднее, я думаю, середины", — сказал Наумкин.

Он отметил, что встреча может пройти до 20 января.

"Это все произойдет до 20 января… Потом мы переходим на Женеву (межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН). А в перерыве между этими встречами появится уже новая команда трамповская, с которой можно будет быстро взаимодействовать", — добавил Наумкин.