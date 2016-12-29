Политолог надеется на соблюдение соглашения о прекращении огня в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Есть шансы, что достигнутое между правительством Сирии и оппозицией соглашение о прекращении огня в стране будет соблюдаться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, сказал РИА Новости эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики, арабист Леонид Исаев.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Россия, Иран и Турция берут на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям процесса урегулирования в Сирии. Режим прекращения огня вступит в силу с 00.00 30 декабря.

"Какие-то шансы, чтобы режим прекращения огня соблюдался, есть. Вопросов больше вызывает насколько долго продлиться это перемирие. Но, применительно к северо-западному региону Сирии, я думаю, в краткосрочном периоде это вполне могло бы сработать", — сказал Исаев.

По его словам, дальнейшая судьба договоренности о режиме прекращения огня в Сирии "будет зависеть от того, сможем ли мы к формату "тройки" Россия-Иран-Турция по сирийскому вопросу подключать других игроков, без учета интересов которых невозможно достижение компромисса по сирийскому вопросу, например, страны Персидского залива и США".

Исаев уточнил, что прекращение боевых действий может с успехом быть реализовано на севере Сирии, поскольку гарантами соглашения выступают Россия, Иран, Турция.

"Перед этими договоренностями прошли переговоры между Россией, Ираном и Турцией, одной из целей этих переговоров в новом формате стало то, что все три стороны заинтересованы в снижении напряженности на северо-западе Сирии и сведении на нет боевых действий, по крайней мере, в провинциях Алеппо и Идлиб. У каждой стороны есть свои причины для этого, главная заключается в том, что это очень изнурительная война, стороны тратят много ресурсов и в какой-то момент издержки могут нивелировать преимущества", — отметил востоковед.

По словам Исаева, достигнутое между тремя странами понимание по ситуации на северо-западе Сирии, где находятся силы, которые лояльны либо России, либо Турции, либо Ирану, и желание всех трех стран влиять на структуры "на земле", "лишает внутрисирийские группировки возможности лоббировать между интересами своих союзников".

"Например, если бы соглашение было достигнуто исключительно между Россией и Турцией, (президент Сирии Башар) Асад мог бы вполне пренебречь интересами России, прикрывшись своими союзническими отношениями с Ираном. Но, так как РФ и Иран в данном случае по одну сторону баррикад, то у Асада не будет других возможностей, кроме как это перемирие соблюдать. То же самое касается и других структур, лояльных Турции", — отметил Исаев.

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