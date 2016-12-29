Турция поддержала Россию в роли гаранта соглашения перемирия в Сирии

АНКАРА, 29 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция поддерживает тот факт, что Россия выступила гарантом перемирия в Сирии, сообщил в четверг пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Мы поддерживаем тот факт, что Россия выступила гарантом перемирия. Оно не включает в себя террористические группировки. Прекращение огня имеет целью оживить процесс политического урегулирования в Сирии, а также обеспечить бесперебойную доставку туда гуманитарной помощи. Это очень важный шаг для решения сирийского кризиса", — цитирует Калына телеканал NTV.

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