Эксперт назвал перемирие в Сирии крупной победой российской дипломатии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Сирии означают военно-дипломатическую победу России, за которой последует перегруппировка сил для продолжения борьбы с террористами, оказавшимися вне правового поля соглашений, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны России о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Путин также заявил, что российское военное присутствие в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря. Гарантами мирного процесса выступили Россия и Турция.

"Это крупная победа российской дипломатии, в том числе военной дипломатии, и победа русского оружия. Эти договоренности показывают, что жертвы со стороны сирийской армии и российской армии были не напрасны. Приложенные усилия дали результат. Взаимодополняющие документы показывают решимость в достижении цели, так как предусматривают механизмы реализации достигнутых договоренностей. Это серьезный успех по налаживанию мира в Сирии и в целом в Ближневосточном регионе", — заявил РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что "теперь предстоит тяжелая работа по практическому выполнению всех договоренностей, которая потребует профессиональных усилий наших военных и дипломатов".

"Многое зависит и от того, как будут работать сирийские субъекты договоренностей. При этом не надо забывать о тех, кто к ним не присоединился. Теперь можно говорить о перегруппировке сил для борьбы с теми, кто находится вне соглашений, буквально — вне правового поля, и воюет против всех. Да, необходимо единым фронтом военным путем воздействовать на ситуацию для достижения мира. Если говорить прямо — группировки анархистов-беспредельщиков подлежат ликвидации", — сказал военный политолог.

Он полагает, что участники межсирийского диалога на пути к миру и согласию должны преследовать исключительно общенациональные, а не клановые интересы.

"В противном случае вновь придется говорить об обострении военно-политической ситуации в САР", — заключил Перенджиев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>