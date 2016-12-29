Минобороны опубликовало список группировок, поддержавших перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии, сообщили в ведомстве.
"Минобороны опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 0 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в состав "Фейлак аш-Шам" входят 19 отрядов, общая численность боевиков превышает 4 тысячи человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.
Согласно релизу, в "Джейш аль-Ислам" входят 64 отряда. Общая численность боевиков — около 12 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.
В состав группировки "Сувар аги-Шам" входят восемь батальонов, общая численность — около 2,5 тысячи человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.
Группировка "Джейш Идлиб" включает в себя три крупных отряда. Общая численность — более 6 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинции Идлиб.
Группировка "Джабхат Аш-Шамия" организационно состоит из пяти крупных отрядов. Общая численность — около 3 тысяч человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.
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