Минобороны опубликовало список группировок, поддержавших перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало список вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к соглашению о перемирии, сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Минобороны опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 0 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.

В данный список вошли следующие группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Сувар аги-Шам, "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Джабхат Аш-Шамия".

Сообщается, что в состав "Фейлак аш-Шам" входят 19 отрядов, общая численность боевиков превышает 4 тысячи человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

Как вы оцениваете перспективы союза России, Ирана и Турции по Сирии? "Тройке" удастся сделать то, чего раньше не удалось России и США

Сделка не приведет к прорыву в сирийском мирном процессе

Создание союза станет важным промежуточным шагом на пути к урегулированию кризиса 16000

В состав движения "Ахрар аш-Шам", имеющего полное название "Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия", входят более 80 отрядов. Общая численность боевиков "Ахрар аш-Шам" составляет около 16 тысяч человек, формирования ведут бои в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

Согласно релизу, в "Джейш аль-Ислам" входят 64 отряда. Общая численность боевиков — около 12 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.

В состав группировки "Сувар аги-Шам" входят восемь батальонов, общая численность — около 2,5 тысячи человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Отмечается, что в состав "Джейш аль-Муджахидин" входят 13 отрядов, общая численность — около 8 тысяч человек. Формирования ведут боевые действия в городе Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Группировка "Джейш Идлиб" включает в себя три крупных отряда. Общая численность — более 6 тысяч человек, они ведут боевые действия в провинции Идлиб.

Группировка "Джабхат Аш-Шамия" организационно состоит из пяти крупных отрядов. Общая численность — около 3 тысяч человек. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>