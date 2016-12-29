Под российские гарантии: Дамаск и оппозиция договорились о прекращении огня

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный Дамаск и сирийская оппозиция договорились о прекращении огня на территории страны, рассказал президент России Владимир Путин.
Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия, Турция и Иран.
Долгожданное перемирие
Как уточнил Путин, всего были подписаны три документа: соглашение между Дамаском и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, документ о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Российский лидер подчеркнул, что достигнутые договоренности очень хрупкие, требующие особого внимания, терпения и постоянного контакта с партнерами.
Оппозиция готова присоединитьсяРейтер со ссылкой на одного из ее представителей.
По словам собеседника агентства, перемирие не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, договоренности о прекращении огня подписали семь группировок, составляющих ядро вооруженной сирийской оппозиции. Их общая численность достигает 60 тысяч боевиков.
Группировки оппозиции, не присоединившиеся к перемирию, перейдут в разряд террористических, подчеркнул глава Минобороны.
Диалог продолжится в Астане
Путин призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.
"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс", — подчеркнул глава государства.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Россия вместе с Турцией и Ираном уже приступили к подготовке встречи в Астане.
Россия сократит присутствие в Сирии
При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом и будет дальше поддерживать в этой борьбе законное сирийское правительство.
Также, по словам Путина, Россия будет исполнять достигнутые с Дамаском договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских войск в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.