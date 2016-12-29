Под российские гарантии: Дамаск и оппозиция договорились о прекращении огня

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Официальный Дамаск и сирийская оппозиция договорились о прекращении огня на территории страны, рассказал президент России Владимир Путин.

Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия, Турция и Иран.

Долгожданное перемирие

По словам российского президента, соглашение о прекращении огня — это событие, которого долго ждали и для приближения которого много работали.

Как уточнил Путин, всего были подписаны три документа: соглашение между Дамаском и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, документ о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Российский лидер подчеркнул, что достигнутые договоренности очень хрупкие, требующие особого внимания, терпения и постоянного контакта с партнерами.

Оппозиция готова присоединиться

Сирийская оппозиция подтвердила, что присоединится к режиму прекращения огня в полночь, передает агентство Рейтер со ссылкой на одного из ее представителей.

По словам собеседника агентства, перемирие не распространяется на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, договоренности о прекращении огня подписали семь группировок, составляющих ядро вооруженной сирийской оппозиции. Их общая численность достигает 60 тысяч боевиков.

Группировки оппозиции, не присоединившиеся к перемирию, перейдут в разряд террористических, подчеркнул глава Минобороны.

Диалог продолжится в Астане

Гарантами сирийского перемирия выступили Россия, Иран и Турция, переговоры которых состоялись на прошлой неделе в Москве,

Путин призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.

"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс", — подчеркнул глава государства.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Россия вместе с Турцией и Ираном уже приступили к подготовке встречи в Астане.

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На фоне достигнутых договоренностей о перемирии Россия сократит военное присутствие в Сирии.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит борьбу с международным терроризмом и будет дальше поддерживать в этой борьбе законное сирийское правительство.

Также, по словам Путина, Россия будет исполнять достигнутые с Дамаском договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских войск в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.