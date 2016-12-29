Депутат: прекращение огня в Сирии подтверждает статус России как миротворца

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подписанные документы по режиму прекращения огня в Сирии — дипломатическая, военная и политическая победа, одержанная при поддержке России, которая подтверждает свое лидерство в международной миротворческой деятельности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 30 декабря с 00.00.

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"Подписание соглашения по прекращению огня в Сирии между правительством (Башара) Асада и оппозицией является большой дипломатической, военной и политической победой, одержанной при поддержке России, принимающей самое активное участие в процессе урегулирования сирийского конфликта. Россия вновь подтвердила лидерство в международной миротворческой деятельности", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Он также подчеркнул важность поддержки РФ со стороны Турции и Ирана в деятельности по урегулированию ситуации в Сирии. "Действующая коалиция России, Турции и Ирана уже продемонстрировала свою эффективность, наши страны заинтересованы в установлении мира и стабильности в Сирии", — пояснил Железняк.

"Инициатива Москвы, подержанная Анкарой и Тегераном, по введению всеобъемлющего перемирия на территории Сирии является важнейшим шагом на пути к политическому урегулированию в стране и нормализации ситуации на всем Ближнем Востоке", — добавил депутат.

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